INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Melonjak, 498 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Long Weekend Idul Adha

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |18:49 WIB
Melonjak, 498 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat <i>Long Weekend</i> Idul Adha
Lalu lintas tol saat long weekend Idul Adha 1446 H (Foto: Dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - PT Jasamarga mencatat 498 ribu lebih kendaraan meningggalkan wilayah Jabotabek saat long weekend Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah periode 5-7 Juni 2025. Jumlah tersebut meningkat 17,8 persen dari lalu lintas (lalin) normal. 

"Sebanyak 498.217 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-1 sampai dengan H+1 periode libur Idul Adha 1446 H atau pada Kamis, 5 Juni 2025 sampai dengan Sabtu, 7 Juni 2025," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head, Lisye Octaviana, Minggu (8/6/2025).

Selain itu, angka yang terdata merupakan kumulatif arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

Lisye menjelaskan, untuk distribusi lalin meninggalkan Jabotabek menuju ke tiga arah yaitu dengan mayoritas 238.639 kendaraan (47,9%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 138.025 kendaraan (27,7%) menuju arah Barat (Merak) dan 121.553 kendaraan (24,4%) menuju arah Selatan (Puncak). 

Berikut rincian distribusi lalin: 

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung) 

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah  115.575 kendaraan, naik sebesar 44,6% dari lalin normal.

- Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 123.064 kendaraan, naik sebesar 30,9% dari lalin normal.

 

