MEGAPOLITAN

Bengkel Mobil Terbakar Hebat, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi di Legok Tangerang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |19:11 WIB
Bengkel Mobil Terbakar Hebat, Asap Hitam Pekat Membubung Tinggi di Legok Tangerang
Kebakaran bengkel mobil di Legok, Tangerang, Banten (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

TANGERANG - Bengkel mobil di Jalan Raya Legok, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat malam ini, Minggu 8 Juni 2025. Asap hitam membubung tinggi.

"Betul, masih on fire. Merah,” kata Kabid Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Tangerang, Agun Guntara saat dikonfirmasi Minggu (8/6/2025).

Agun belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kronologi terbakarnya bengkel mobil tersebut. Ia menerima informasi peristiwa kebakaran pada pukul 17.50 WIB.

Saat ini, kata dia, tiga unit dan 15 personel pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. “Tiga unit pemadam dan kurang lebih 15 personel dikerahkan ke lokasi,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
