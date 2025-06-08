Kebakaran Melahap Rumah di Jalan Haji Naim Kebayoran Baru, 6 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah tinggal di Jalan Haji Naim RT 5/RW 11, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (8/6/2025) pukul 18.39 WIB. Saat ini, petugas pemadam kebakaran tengah berjibaku memadamkan api.

"Objek rumah tinggal, situasi dalam proses pendinginan," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sebanyak enam unit pemadam kebakaran (Damkar) dan puluhan personel dikerahkan dalam proses pemadaman. Dipastikan tidak ada korban dalam peristiwa itu dan belum diketahui penyebab kebakaran.

"Pengerahan 6 unit dan 22 personel. Korban nihil," jelasnya.

(Arief Setyadi )