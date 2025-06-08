Bengkel Mobil di Legok Tangerang Terbakar, 2 Karyawan Dilarikan ke Klinik

TANGERANG - Bengkel mobil di Jalan Raya Legok, Karawaci, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar hebat malam ini, Minggu 8 Juni 2025. Dua karyawan dilarikan ke klinik terdekat akibat sesak napas.

"Alhamdulillah gak ada korban, cuma ada 2 karyawannya ada sesak napas lagi dalam perawatan. Dibawa ke klinik terdekat informasinya," ucap Kabid Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang, Agun Guntara, Minggu.

Agun mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci terkait kronologi terbakarnya bengkel tersebut. Pihaknya menerima informasi kebakaran pada pukul 17.50 WIB.

Tiga unit dan 15 personel pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. “Tiga unit pemadam dan kurang lebih 15 personel dikerahkan ke lokasi,” ujarnya.

Kebakaran tersebut menyebabkan asap hitam pekat membubung tinggi. Selain itu, kemacetan lalu lintas terjadi di sekitar lokasi kejadian.

(Arief Setyadi )