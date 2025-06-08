Usai Kemacetan, Contraflow Bakal Diterapkan di Km 47 Tol Japek Karawang Barat

JAKARTA - PT Jasamarga menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dengan memasang rambu yang dimulai dari Km 47+200 Karawang Barat-Dawuan Km 65 lajur kanan pada Minggu (8/6/2025) malam. Rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan.

"21.14 WIB #Tol_Japek hati-hati di Karawang Barat Km 47+200 - Dawuan Km 65 ada pemasangan rambu contraflow di lajur kanan," cuit laman X @PTJASAMARGA.

Jasamarga menjelaskan kepadatan terjadi di jalur keluar Rest Area Km 62 Karawang Timur dan Km 52 mengarah ke Jakarta. Sedangkan arah sebaliknya dari Jakarta menuju Cikampek lancar.

"21.11 WIB #Tol_Japek Dawuan arah Jakarta padat, kepadatan di jalur masuk keluar Rest Area Km 62. Karawang Timur arah Jakarta padat, kepadatan di jalur masuk keluar Rest Area Km 52," ucapnya.

"21.10 WIB #Tol_Japek Cawang-Cikunir-Cikarang-Dawuan-Cikampek lancar," tambahnya.

Sementara itu, kemacetan juga terjadi di Km 37+400 Cikarang Pusat mengarah ke Cikampek akibat terjadi kecelakaan dua kendaraan.

"21.11 WIB #Tol_Japek hati-hati di Cikarang Pusat Km 37+400 arah Cikampek, ada penanganan kecelakaan terlibat dua kendaraan di lajur 2/tengah," jelasnya.

(Arief Setyadi )