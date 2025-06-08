Arus Balik Long Weekend, Lalu Lintas Padat di Tol Padaleunyi Arah Jakarta

JAKARTA - Arus balik libur Idul Adha 1446 H mulai meningkat di ruas Tol Padaleunyi baik dari arah Cileunyi maupun Pasteur, Bandung, Jawa Barat pada Minggu (8/6/2025) malam. Kendaraan tampak mengular di tol.

PT Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT) melalui Representative Office 3 dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) memasang kanalisasi pada pertemuan lalu lintas dari arah Pasteur dan Cileunyi khususnya di Simpang Susun Pasteur untuk mengurai kepadatan.

"Kanalisasi ini dilakukan untuk menghindari pertemuan kendaraan dan mengurangi hambatan akibat perpindahan lajur," ujar Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Panji Satriya dalam keterangannya, Minggu.

Jasamarga juga berupaya menambah kapasitas transaksi dengan mengoptimalkan penggunaan Mobile Reader di gerbang tol transaksi. "Jasamarga juga terus memantau kepadatan di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP), dan atas diskresi kepolisian, memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup akses TIP dan mengarahkan pengguna jalan untuk mengakses TIP berikutnya jika terjadi kepadatan," ucapnya.