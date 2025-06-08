Advertisement
Heboh Sapi Kurban Mengamuk, Kabur ke Tol Cibitung–Cilincing Dikejar-kejar Warga

Didit Junaidi , Jurnalis-Minggu, 08 Juni 2025 |23:26 WIB
BEKASI - Sapi kurban yang akan disembelih warga mengamuk dan kabur ke Tol Cibitung-Cilincing, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Setelah dilakukan pengejaran sejauh 1 Kilometer akhirnya sapi berhasil ditangkap warga.

Dalam video amatir terlihat awal mula sapi kurban milik sekolah swasta di Kampung Selang Bulak, Desa Wanajaya mengamuk saat akan disembelih. Sapi tampak terlepas dari ikatan dan kabur  masuk ke ruas tol.

Kemudian, sejumlah warga dan pihak sekolah berusaha menangkap sapi tersebut. Namun, sapi malah masuk ke dalam tol hingga mengganggu arus lalu lintas. Sapi tersebut akhirnya berhasil ditangkap di Kilometer 81 setelah dibantu dipepet mobil truk yang melintas.

Marta, salah seorang warga mengatakan, kejadian sapi mengamuk pada Sabtu 7 Juni 2025 siang. Diduga sapi ketakutan dan stres saat akan disembelih. 

“Lumayan lama ditangkapnya,” katanya.

Untuk menghindari kejadian serupa, pihak sekolah langsung menyembelih sapi tersebut di bawah flyover. Daging sapi kurban  langsung di bagikan ke warga sekitar. Tidak ada korban dalam kejadian tersebut.
 

(Arief Setyadi )

      
