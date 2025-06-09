Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prakiraan Cuaca Jakarta dan Seluruh Provinsi di Indonesia Hari Ini

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |05:59 WIB
Prakiraan Cuaca Jakarta dan Seluruh Provinsi di Indonesia Hari Ini
Prakiraan Cuaca Jakarta dan Seluruh Provinsi di Indonesia Hari Ini (Foto Ilustrasi : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Prakiraan cuaca di Jakarta hari ini, Senin (9/6/2025), pada pagi hari diprediksi berawan. Sedangkan memasuki siang hari diprediksi terjadi hujan ringan.

"Pagi hari pukul 07.00-13.00 WIB berawan, dan siang hari pukul 13.00-19.00 diprediksi hujan ringan," bunyi isi ikhtisar cuaca Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG).

Sedangkan pada malam hingga dini hari, Jakarta kembali diprediksi berawan tebal hingga terjadi hujan ringan disertai petir di wilayah Kepulauan Seribu.

"Berawan Tebal, Hujan Ringan; Hujan Petir di Kepulauan Seribu," tulis petugas BMKG.

Cuaca di Kota Besar Indonesia

Sementara itu, prakiraan cuaca wilayah Indonesia lainnya sebagai berikut; 

- WASPADA (Hujan sedang - lebat)
Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua.

 

Topik Artikel :
BMKG Prakiraan cuaca cuaca
