Siapkan 3 Titik Hiburan Seni dan Budaya di CFD, Rano Karno: Buat Warga Bahagia

JAKARTA - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menghadiri pertunjukan seni di ajang Car Free Day (CFD) di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Minggu (8/6/2025). Melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi, dia menyebut kegiatan itu dapat membuat warga Jakarta lebih sehat dan bahagia.



“Car Free Day ini memang jadi favorit warga Jakarta. Bahkan dari survei yang kami lakukan selama sebulan, kegiatan hiburan seperti pertunjukan seni dan budaya di sini ternyata tidak hanya menambah kesehatan, tapi juga membuat warga bahagia,” kata Bang Doel sapaan karibnya.



Ia menambahkan, untuk mendukung Jakarta sebagai kota bahagia, pertunjukan seni dan budaya di CFD akan dibagi tiga titik, yaitu di kawasan Dukuh Atas (dekat Patung Sudirman), Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, dan area air mancur Bundaran Hotel Indonesia.



“Kita awali titik kegiatan hiburannya di sini (Dukuh Atas). Bulan depan akan kita tambah di GBK dan sekitar Bundaran HI,” ucapnya.

Ia menjelaskan uji coba pertama pertunjukan seni dan budaya akan digelar pada 29 Juni 2025 dengan menghadirkan ragam kesenian Betawi oleh sekitar 5.000 peserta. Atraksi yang ditampilkan mencakup pencak silat, tari, musik, hingga sajian kuliner.

Wagub Rano menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta yang jatuh pada 22 Juni mendatang.



“Kita juga akan coba adakan Car Free Night setelah perayaan HUT DKI di kawasan Sudirman–Thamrin, karena banyak warga Jakarta yang berolahraga di malam hari. Ini juga jadi upaya menurunkan emisi karbon,” jelasnya.



Lebih lanjut, Bang Doel menyebut pihaknya juga berencana memperluas CFD ke lima wilayah kota dengan memilih lokasi strategis untuk semakin menekan emisi karbon di Ibu Kota.



“Dengan adanya Car Free Day dan Car Free Night, semoga kebahagiaan dan kesehatan masyarakat Jakarta semakin meningkat,” pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)