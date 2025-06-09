Bengkel Mobil di Karawaci Kebakaran, Kerugian Capai Rp500 Juta

TANGERANG - Bengkel mobil yang berada di Jalan Raya Legok, Karawaci, Kabupaten Tangerang, terbakar hebat tadi malam. Akibat peristiwa itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.

Kabid Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang, Agun Guntara menyebutkan, peristiwa itu juga menghanguskan satu unit kendaraan roda empat yang berada di lokasi.

“Kerugian ditaksir kurang lebih Rp500 juta. Peristiwa itu turut menghanguskan 1 unit kendaraan roda empat,” kata Agun kepada Okezone, Senin (9/6/2025).

Dia menerangkan, kebakaran tessebut diduga dari adanya korsleting listrik. Setelah muncul api, kata dia, kemudian api menjalan ke toko disebelahnya.

“Awal mula titik api di toko variasi mobil terjadi korsleting listrik hingga menjalar ke bangunan sebelah kios mebel,” ujar dia.

Sebelumnya, dari foto dan video yang beredar pada Minggu 8 Juni 2025, terlihat posisi bengkel mobil yang terbakar tersebut berada di pinggir jalan. Petugas pemadam juga terlihat sudah berada di lokasi untuk memadamkan api.

Tak hanya itu, peristiwa kebakaran itu juga diunggah di media sosial. Terlihat asap berwarna hitam membumbung tinggi. Selain itu, kemacetan pun tak terhindarkan akibat kebakaran.

(Angkasa Yudhistira)