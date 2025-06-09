Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Vihara di Cilincing Jakut Kebakaran, 13 Unit Pemadam Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |07:34 WIB
Vihara di Cilincing Jakut Kebakaran, 13 Unit Pemadam Dikerahkan
Vihara di Cilincing Jakut Kebakaran, 13 Unit Pemadam Dikerahkan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Kebakaran terjadi di rumah ibadah Vihara Lalitavistara yang berada di Jalan Cilincing Lama, Jakarta Utara pada Senin dini hari tadi. 13 unit dan 45 pemadam dikerahkan ke lokasi.

“Objek rumah ibadah Vihara Lalitavistara Cilincing,” demikian keterangan yang disampaikan Command Center Gulkarmat Jakarta, Senin (9/6/2025).

Dalam keterangan tersebut disebutkan, waktu terima berita adanya kebakaran dari masyarakat pada pukul 01.24 WIB. Untuk memadamkan api, sebanyak 13 unit dan 47 personil pemadam dikerahkan ke lokasi.

“Pengerahan 13 unit pemadam dan 47 petugas dikerahkan ke lokasi,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini pemadaman telah selesai dilakukan. Meski begitu, belum disebutkan penyebab hingga kerugian akibat dari kebakaran itu.

“Pemadaman selesai,” jelasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
