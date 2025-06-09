Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lima Pemuda Ditangkap Polisi Usai Terlibat Tawuran di Menteng, Sajamnya Mengerikan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |09:18 WIB
Lima Pemuda Ditangkap Polisi Usai Terlibat Tawuran di Menteng, Sajamnya Mengerikan
Lima Pemuda Ditangkap Polisi Usai Terlibat Tawuran di Menteng, Sajamnya Mengerikan (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Sat Samapta Polres Metro Jakarta Pusat meringkus lima pemuda terlibat tawuran di kawasan Jalan Bonang, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6/2025) dini hari. Saat diamankan, kelimanya kedapatan membawa senjata tajam (sajam) yang bentuknya mengerikan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan kelima pelaku tersebut di antaranya, AR (21), RRS (19), MA (16), NAR (18), dan RD (17). Seluruh pelaku merupakan warga Matraman Jaya.

"(Barang bukti) berupa lima buah celurit dan dua gagang besi yang digunakan untuk menyerang," kata Susatyo dalam keterangannya.

Susatyo menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk memberantas aksi tawuran di wilayahnya. Sebab, peristiwa ini sangat membahayakan bagi masyarakat.

"Kami tidak akan mentoleransi aksi premanisme dalam bentuk apapun. Tawuran ini sangat membahayakan keselamatan warga. Kami akan menindak tegas,” tegasnya.

Sementara, Kasat Samapta Kompol William Alexander, menambahkan bahwa para pelaku saat ini tengah diperiksa secara intensif di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat. 

“Mereka kami jerat dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam tanpa izin yang sah, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun,” kata William.

 

Topik Artikel :
Menteng Sajam Tawuran
