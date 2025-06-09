Gerebek Markas Gengster di Bogor, Polisi Amankan 8 Orang dan Sita 3 Pedang

BOGOR - Polisi menggrebek sebuah kontrakan di Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut rupanya dijadikan sebagai bascamp atau markas gengster.

Kasi Humas Polresta Bogor Kota, Iptu Eko Agus mengatakan, penggerebekan itu dilakukan pada Senin (9/6) dini hari. Di lokasi, polisi mendapati 8 orang yang sedang berpesta minuman keras (miras).

"Delapan orang tersebut sedang melakukan miras di dalam kontrakan yang dijadikan basecamp. Enam laki-laki dan dua perempuan," kata Eko, Senin (9/6/2025).

Tidak hanya itu, polisi yang melakukan penggeledahan mendapati tiga bilah senjata tajam jenis pedang dan klewang. Barang tersebut ditemukan polisi disembunyikan di bawah kasur.

"Barang bukti dua pedang dan satu klewang," jelasnya.