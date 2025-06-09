Polda Metro Sikapi Wacana Car Free Night setiap Akhir Pekan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka wacana penerapan hari bebas kendaraan bermotor atau car free night (CFN) di setiap akhir pekan. Polisi menyebut wacana itu masih digodok dan akan dihitung lebih dulu volume kendaraan di lokasi CFN itu.

"Kami hitung sahulu volume kendaraan, aktivitas masyarakat, serta ruas mana yang nantinya akan dijadikan CFN. Sejauh ini masih didiskusikan,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin kepada wartawan Senin (9/6/2025).

Kepolisian siap mengamankan gelaran car free day (CFD) di lima wilayah lain Jakarta, termasuk Jakarta Utara. Hingga kini wacana tersebut masih akan membahas bersama stakeholder terkait.

“Tentunya dalam setiap kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan, tentu kita akan melihat ruas-ruas mana yang memungkinkan, tentunya ini berkaitan dengan aktivitas masyarakat juga. kiranya itu bernilai manfaat, tentu harus kita support,” jelas dia.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana mengadakan hari bebas kendaraan bermotor pada malam hari alias car free night. Rencananya, car free night bakal diberlakukan setelah HUT DKI Jakarta pada 22 Juni 2025.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan, pihaknya masih mengkaji pemberlakuan car free night di wilayah Sudirma-Thamrin. Namun, ia memperkirakan hari bebas kendaraan itu akan digelar setelah HUT DKI Jakarta pada 22 Juni 2025.