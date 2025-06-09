Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Pelaku Begal Payudara di Jalan Lebak Bulus Sudah Dua Kali Beraksi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |11:49 WIB
Polisi: Pelaku Begal Payudara di Jalan Lebak Bulus Sudah Dua Kali Beraksi
Pelaku begal payudara, KN (20) tertunduk lesu di kantor polisi/Foto: Dok Polisi
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyatakan pelaku begal payudara, KN (20) sudah melakukan aksi bejatnya dua kali. Pelaku sengaja melakukan aksi tercela diduga karena terbawa nafsu.

"Pengakuannya sudah dua kali melakukan, sepertinya nafsu," ujar Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih pada wartawan, Senin (9/6/2025).

Polisi masih mendalami lebih lanjut di mana saja pelaku melakukan aksi bejatnya tersebut selain peristiwa yang viral di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Polisi juga masih mendalami keterangan pelaku.

"Pelaku masih diperiksa lebih lanjut. Masih didalami PPA (Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan)," tuturnya.

Adapun pelaku diciduk polisi di kawasan Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 6 huruf A, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Peristiwa dugaan begal payudara yang dilakukan pelaku, KN terhadap korbannya itu viral di media sosial, yang mana terjadi pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu. Aksi pelaku terekam kamera CCTV milik salah satu rumah warga yang ada di Jalan Lebak Bulus IV.

 

