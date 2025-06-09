Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bejat! Pria di Bogor Cabuli Dua Bocah Usia 4 dan 7 Tahun

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |13:45 WIB
Bejat! Pria di Bogor Cabuli Dua Bocah Usia 4 dan 7 Tahun
Bejat! Pria di Bogor Cabuli Dua Bocah Usia 4 dan 7 Tahun (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap pria berinisial S, yang diduga telah mencabuli dua anak di bawah umur di wilayah Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Bogor Kota.

Informasi terhimpun, pelaku ditangkap pada Minggu 8 Juni 2025. Awalnya, salah satu korban menceritakan perbuatan tak senonoh pelaku kepada orang tuanya.

Pelaku diduga telah mencabuli dua anak di bawah umur berusia 4 dan 7 tahun dengan meraba bagian sensitifnya. Orang tua dan warga yang geram dengan perbuatannya nyaris menghakimi pelaku.

Pelaku kemudian ditangkap Bhabinkamtibmas setempat untuk dibawa ke Polresta Bogor Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Iya benar, baru semalam diamankan," kata Kasi Humas Polresta Bogor Kota Iptu Eko Agus dikonfirmasi wartawan, Senin (9/6/2025).

Saat ini, polisi masih mendalami kronologi kejadian tersebut. Termasuk mencari tahu kronologi lebih jelas kejadian nahas yang menimpa kedua korban.

"Masih didalami (motif dan kronologi)," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
