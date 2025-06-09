Pasca Kebakaran Penjaringan, Warga Mulai Bangun Rumahnya Kembali

Sebagian warga korban kebakaran di Penjaringan, jakarta Utara mulai membangun kembali rumahnya/Foto: Danandaya Arya putra-Okezone

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda Kampung Rawa Indah, Penjaringan, Jakarta Utara pada Jumat, 7 Juni 2025. Akibatnya ratusan rumah semi permanen hancur alias rata dengan tanah.

Bedasarkan pantauan Okezone, Senin (9/6/2025), sekira pukul 14.40 WIB, terlihat ada aktivitas pembangunan rumah kembali. Para korban kebakaran membangun rumah dengan bahan dasar kayu.

Rangka kayu dari rumah yang dibangun juga nampak hampir selesai. Sebagian sisi bangunan juga telah ditutup tripleks.

Sementara masih banyak bangunan tempat tinggal yang hancur sengaja dibiarkan pemiliknya. Mayoritas warga terdampak kini masih bertahan di tenda pengungsian yang tak jauh dari lokasi kebakaran.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta langsung mendirikan tenda pengungsian pascakebakaran melanda Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara , Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (7/6/2025). Kebakaran ini diketahui menghanguskan ratusan rumah semi permanen.

Staf Khusus Gubernur Jakarta Chico Hakim mengungkapkan pengungsian bagi warga terdampak tersebut terdiri dari tenda milik Dinas Sosial Provinsi Jakarta, Baznas, dan BPBD. "Tenda ada sebanyak 9 unit yang telah didirikan sejak Jumat malam. Beberapa di antaranya milik Dinas Sosial dan BPBD DKI Jakarta," kata Chico, Sabtu (7/6/2025).