HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Pengangkut Uang Terbalik di Klender, Jaktim

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |15:23 WIB
Mobil Pengangkut Uang Terbalik di Klender, Jaktim
Mobil pengangkut yang terbalik di Klender, jakarta Timur/Foto: Jonathan Simanjuntak-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mobil pengangkut uang terlibat kecelakaan hingga terbalik di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi pada Senin (9/6/2025).

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur Renggo Widianto mengaku menerima informasi kecelakaan sekira pukul 11.40 WIB. Mobil pengangkut uang disebut sedang bergerak ke arah Jakarta.

"Saat mobil sedang mengarah ke SPBU Radjiman Cakung, di Jalan I Gusti Ngurah Rai, ada kendaraan motor," ujar Renggo, Senin (9/6/2025).

Sopir yang kaget kemudian banting setir ke arah kanan jalan hingga menabdak pembatas jalan jalur Transjakarta. Mobil pun akhirnya terguling dan terbalik.

"Kami langsung mengevakuasi mobil yang terbalik," ucap dia.

Renggo menambahkan, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua orang yang berada di dalam mobil pengangkut uang hanya menderita luka ringan.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas, hanya ada satu korban luka ringan," ucap Renggo.

(Fetra Hariandja)

      
