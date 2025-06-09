Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lapak di Rawa Buaya Jakbar Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |16:13 WIB
Lapak di Rawa Buaya Jakbar Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan
Kebakaran lapak di Rawabuaya, Jakbar (Foto: Tangkapan layar media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah lapak kawasan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar). Untuk memadamkan api, 16 unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) dan 80 personel dikerahkan ke lokasi.

“Objek lapak, jenis bangunan rendah,” demikian keterangan Command Center Gulkarmat Jakarta, Senin (9/6/2025).

Petugas menerima laporan dari warga soal kebakaran itu pukul 12.25 WIB. Objek yang terbakar adalah lapak yang merupakan bangunan rendah.

Api berhasil dipadamkan pukul 13.50 WIB. Selanjutnya, dilakukan proses pendinginan.

"Situasi status kebakaran pemadaman selesai. Waktu selesai operasi pukul 13.50 WIB," ujarnya.

Peristiwa kebakaran ini viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat kobaran api dan asap hitam membubung tinggi. Sementara itu, terlihat pula sejumlah warga berlarian untuk menyelamatkan diri.

(Arief Setyadi )

      
