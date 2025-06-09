Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis, Pemotor Tewas Usai Tabrak Bus di Jalan Raya Parung-Ciputat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |16:35 WIB
Tragis, Pemotor Tewas Usai Tabrak Bus di Jalan Raya Parung-Ciputat
Ilustrasi kecelakaan motor (Foto: Dok)
A
A
A

DEPOK - Pemotor Honda CB150R berinisial T (23) menabrak belakang bus double decker Gunung Harta jurusan Parung-Madura di Jalan Raya Parung-Ciputat, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Korban tewas di lokasi kecelakaan.

Kanit Laka Gakkum Satlantas Polres Metro Depok AKP Burhan menjelaskan, kronologi berawal dari pemotor bernomor polisi B 4890 BCK itu melaju dari arah Selatan ke Utara di Jalan Raya Parung-Ciputat. Saat tiba di depan Indogrosir Kedaung, korban diduga kurang konsentrasi.

"Pengemudinya kurang konsentrasi saat berusaha mendahului dari sisi kiri Bus Volvo B 7662 KGA yang melaju searah di depannya, sehingga oleng dan terjatuh ke kanan. Kemudian, pengemudinya terbentur sisi belakang kiri bus tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," katanya.

Saat ini, kata Burhan, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan jasad korban dibawa ke RSUP Fatmawati.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258/polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement