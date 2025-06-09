Tragis, Pemotor Tewas Usai Tabrak Bus di Jalan Raya Parung-Ciputat

DEPOK - Pemotor Honda CB150R berinisial T (23) menabrak belakang bus double decker Gunung Harta jurusan Parung-Madura di Jalan Raya Parung-Ciputat, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Korban tewas di lokasi kecelakaan.

Kanit Laka Gakkum Satlantas Polres Metro Depok AKP Burhan menjelaskan, kronologi berawal dari pemotor bernomor polisi B 4890 BCK itu melaju dari arah Selatan ke Utara di Jalan Raya Parung-Ciputat. Saat tiba di depan Indogrosir Kedaung, korban diduga kurang konsentrasi.

"Pengemudinya kurang konsentrasi saat berusaha mendahului dari sisi kiri Bus Volvo B 7662 KGA yang melaju searah di depannya, sehingga oleng dan terjatuh ke kanan. Kemudian, pengemudinya terbentur sisi belakang kiri bus tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," katanya.

Saat ini, kata Burhan, petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan jasad korban dibawa ke RSUP Fatmawati.

(Arief Setyadi )