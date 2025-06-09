Hilang Sejak Kemarin, Balita Tercebur Aliran Kalibaru Depok Ditemukan Meninggal

DEPOK - Seorang balita berinisial NAH berusia sekira setahun enam bulan dilaporkan hilang. Korban diduga tercebur ke aliran Sungai Kalibaru RW 1, Cilangkap, Tapos, Kota Depok sejak Minggu, 8 Juni 2025.

Tim gabungan berhasil menemukan jasad balita nahas itu dalam kondisi meninggal pada Senin (9/6/2025) sekitar pukul 10.04 WIB. Lokasi penemuan sekira 400 meter dari titik awal pencarian atau rumah orangtua korban.

Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya, membenarkan penemuan tersebut. Kelurahan bersama Camat Tapos serta pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah mengunjungi lokasi dan rumah duka.

“Bu Kadis DP3AP2KB, Ibu Nessi, juga langsung datang ke rumah duka untuk memberikan dukungan,” kata Galih.

Ia menambahkan DP3AP2KB akan menurunkan tenaga psikolog untuk memberikan pendampingan, khususnya kepada ibu korban. Bantuan dari Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga telah tersalurkan kepada keluarga.

Kelurahan Cilangkap akan meningkatkan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Galih menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai.