Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Sejak Kemarin, Balita Tercebur Aliran Kalibaru Depok Ditemukan Meninggal 

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |17:00 WIB
Hilang Sejak Kemarin, Balita Tercebur Aliran Kalibaru Depok Ditemukan Meninggal 
Korban ditemukan di aliran Sungai Kalibaru, Tapos/Foto: Istimewa
A
A
A

DEPOK - Seorang balita berinisial NAH berusia sekira setahun enam bulan dilaporkan hilang. Korban diduga tercebur ke aliran Sungai Kalibaru RW 1, Cilangkap, Tapos, Kota Depok sejak Minggu, 8 Juni 2025. 

Tim gabungan berhasil menemukan jasad balita nahas itu dalam kondisi meninggal pada Senin (9/6/2025) sekitar pukul 10.04 WIB. Lokasi penemuan sekira 400 meter dari titik awal pencarian atau rumah orangtua korban.

Lurah Cilangkap Galih Catur Prasatya, membenarkan penemuan tersebut. Kelurahan bersama Camat Tapos serta pimpinan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah mengunjungi lokasi dan rumah duka.

“Bu Kadis DP3AP2KB, Ibu Nessi, juga langsung datang ke rumah duka untuk memberikan dukungan,” kata Galih.

Ia menambahkan DP3AP2KB akan menurunkan tenaga psikolog untuk memberikan pendampingan, khususnya kepada ibu korban. Bantuan dari Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) juga telah tersalurkan kepada keluarga.

Kelurahan Cilangkap akan meningkatkan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang. Galih menekankan pentingnya kewaspadaan, terutama bagi warga yang tinggal di dekat aliran sungai.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189284/mobil_mbg-FbrI_large.jpg
Update Mobil MBG Tabrak Siswa di SDN 01 Kalibaru: 10 Korban Dipulangkan, 12 Masih Dirawat di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189262/mobil_mbg-Ez0G_large.jpg
Ini Alasan Mobil MBG Pakai Sopir Cadangan hingga Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189258/polda_metro_jaya-DdCz_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Puluhan Siswa SDN 01 Kalibaru, Kapolda: Tidak Ada Korban Tewas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement