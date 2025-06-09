Duh! Pengungsi Kebakaran Penjaringan Antre Pakaian Dalam, Keluhkan Ukuran Kebesaran

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara membuat ribuan jiwa mengungsi. Nampak di pengungsian puluhan ibu-ibu mengantre untuk mendapatkan pakaian dalam.

Puluhan wanita berbaris rapih mengantre di depan Posko bencana kebakaran RW 04 Kelurahan Kapuk Muara. Setelah keluar dari posko tersebut, mereka sibuk menenteng celana dalam dan bra.

Dikarenakan tak bisa memilih bantuan yang diberikan, ibu-ibu mengeluhkan karena pakaian dalam yang diberikan tak sesuai ukurannya.

"Wag gede bangat ini (bra)," ucap warga setelah menerima bantuan, Senin (9/6/2025).

Sambil tertawa, beberapa warga di lokasi celetuk jika pakaian dalam yang diterima kebesaran. "Tukar aja sama yang kecil," kata warga.

Sekadar informasi, kebakaran yang melanda Kampung Rawa Indah terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 siang. Kebakaran itu menghanguskan ratusan rumah semi permanen dan membuat ribuan jiwa mengungsi.

(Arief Setyadi )