Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Duh! Pengungsi Kebakaran Penjaringan Antre Pakaian Dalam, Keluhkan Ukuran Kebesaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |17:21 WIB
Duh! Pengungsi Kebakaran Penjaringan Antre Pakaian Dalam, Keluhkan Ukuran Kebesaran
Pengungsi kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran yang melanda Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara membuat ribuan jiwa mengungsi. Nampak di pengungsian puluhan ibu-ibu mengantre untuk mendapatkan pakaian dalam.

Puluhan wanita berbaris rapih mengantre di depan Posko bencana kebakaran RW 04 Kelurahan Kapuk Muara. Setelah keluar dari posko tersebut, mereka sibuk menenteng celana dalam dan bra. 

Dikarenakan tak bisa memilih bantuan yang diberikan, ibu-ibu mengeluhkan karena pakaian dalam yang diberikan tak sesuai ukurannya.

"Wag gede bangat ini (bra)," ucap warga setelah menerima bantuan, Senin (9/6/2025).

Sambil tertawa, beberapa warga di lokasi celetuk jika pakaian dalam yang diterima kebesaran. "Tukar aja sama yang kecil," kata warga.

Sekadar informasi, kebakaran yang melanda Kampung Rawa Indah terjadi pada Jumat 6 Juni 2025 siang. Kebakaran itu menghanguskan ratusan rumah semi permanen dan membuat ribuan jiwa mengungsi.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554/kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189501/mbg-vauc_large.jpg
Murni Kelalaian Sopir, Tak Ada Sabotase di Insiden Mobil MBG Tabrak Siswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494/kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483/kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481/direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189457/kebakaran_gedung_terra_drone-kCeZ_large.jpg
Terungkap! Pemicu Kebakaran Maut Gedung Terra Drone, Api dari Baterai Lithium Terjatuh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement