Truk Wing Box Terguling di Tol Bandara Soetta Arah Kapuk

JAKARTA - Truk wing box kecelakaan tunggal di ruas Tol Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Km 26+600 B arah Kapuk pada Senin (9/6/2025). Satu unit mobil derek dikerahkan evakuasi truk yang terguling tersebut.

"14.46 terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal sebuah kendaraan mobil truk box mengalami hilang kendali (out of control) di ruas Tol Bandara Soekarno-Hatta KM 26+600 B yang mengarah Kapuk," cuit laman X @TMCPoldaMetro.

Kondisi truk ringsek. Kaca maupun box truk hancur akibat kecelakaan itu. Belum diketahui penyebab sopir hilang kendali, begitu juga korban dalam peristiwa tersebut.

Sementara Anggota Sat PJR Dit Lantas PMJ bersama Petugas Jasamarga sedang melakukan proses evakuasi.

(Arief Setyadi )