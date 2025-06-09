3 Kendaraan Kecelakaan Beruntun, Tabrak Separator Transjakarta di Rasuna Said Jaksel

JAKARTA - Kecelakaan beruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Senin (9/6/2025). Kendaraan menabrak separator busway Halte Transjakarta Karet Kuningan.

Tiga kendaraan yang terlibat yakni, mobil Honda BR-V, Suzuki Ertiga dan satu sepeda motor. Diduga salah satu kendaraan mengalami hilang kendali hingga menabrak motor dan mobil lainnya.

"12.28 terjadi kecelakaan lalu lintas sebuah kendaraan mobil hilang kendali (out of control) hingga mengenai kendaraan mobil lainnya dan sepeda motor di Jalan Rasuna Said Jaksel (titik kenal depan Halte Transjakarta Karet Kuningan)," cuit laman X @TMCPoldaMetro.

"Saat ini, sedang dalam penanganan oleh petugas, dan imbas dari kejadian tersebut untuk situasi arus lalu lintas yang mengarah Menteng mengalami kepadatan," tambahnya.

(Arief Setyadi )