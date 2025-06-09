Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Long Weekend Usai, 199.628 Kendaraan Kembali ke Jabotabek

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |18:14 WIB
<i>Long Weekend</i> Usai, 199.628 Kendaraan Kembali ke Jabotabek
GT Cikatama I (Foto: Dok Jasamarga)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 199.628 kendaraan kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabotabek) usai libur panjang Hari Raya Idul Adha 1446 H. Ratusan ribu kendaraan itu tercatat pada Minggu 8 Juni 2025.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga, Lisye Octaviana menjelaskan, angka itu merupakan angka kumulatif kendaraan yang melintas di empat gerbang tol utama. Di antaranya, GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). 

"Total volume lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabotabek ini naik 34,99% jika dibandingkan lalu lintas normal," ucap Lisye, Senin (9/6/2025).

Distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 108.222 kendaraan (54,2%) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 48.745 kendaraan (24,4%) dari arah Selatan (Puncak) dan 42.661 kendaraan (21,4%) dari arah Barat (Merak). 

Berikut rincian distribusi lalu lintas: 

- Arah Timur (Trans Jawa & Bandung)

Lalu lintas kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek sebanyak 53.409 kendaraan, naik sebesar 77,8% dari lalu lintas normal.

 

