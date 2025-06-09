Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pengungsi Kebakaran Penjaringan Kekurangan Bantuan Perlengkapan Bayi

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |18:26 WIB
Pengungsi Kebakaran Penjaringan Kekurangan Bantuan Perlengkapan Bayi
Pengungsi korban kebakaran Penjaringan (foto: Okezone)
JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, membuat ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah membuat warganya tak sempat menyelamatkan barang berharganya milikinya.

Maka dari itu, warga khususnya ibu-ibu yang memiliki bayi membutuhkan bantuan perlengkapan seperti pakaian, pampers, susu. Bantuan tersebut sebenarnya sudah diberikan, namun banyaknya pengungsi yang memiliki anak kecil membuat batuan tersebut terasa kurang.

"Kalau kurang, saya bilang kurang ya, soalnya emang satu dus (susu) itu yang 400 gram, 2-3 paling cepet sudah habis," ujar Sari (33) sambil menggendong anaknya yang berusia 3 bulan di tenda pengungsian, Senin (9/6/2025).

Dia menambahkan, bahwa batuan popok bayi sebelumnya juga telah ia terima. Namun lagi-lagi, dikarenakan pertolongan yang diberikan harus dibagi kepada pengungsi lain, bantuan tersebut jadi kurang maksimal.

"Kalau pampers Alhamdulillah kemarin sudah dapat satu ball, bagi-bagi satu tenda, dibagi-bagi satu tenda semua. (Kurang) Pasti karenakan anak kencing, buang air besar ga bisa ditentuin," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
