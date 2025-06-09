Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kakek Teriak Teroris ke Penumpang TransJakarta Diamankan, Kasus Berakhir Damai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |18:35 WIB
Kakek Teriak Teroris ke Penumpang TransJakarta Diamankan, Kasus Berakhir Damai
Kakek teriak teroris hingga aniaya penumpang bus transjakarta (foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Polisi sudah menangkap seorang kakek yang meneriaki penumpang TransJakarta dengan sebutan ‘teroris’, di Halte Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kini, kasus tersebut berakhir damai.

"Sudah ketangkap kemarin pagi pelakunya. Sudah kita amankan,” kata Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Aprino Tamara kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Aprino menerangkan, saat ini kasus tersebut sudah selesai secara kekeluargaan. Sebab, kata dia, korban telah mendatangi kantor polisi dan mencabut laporannya.

“Tadi pagi korbannya datang ke sini, ketemu dengan si pelaku. Terjadilah kesepakatan damai, akhirnya korban cabut laporan,” jelas dia.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang kakek berteriak ‘teroris’ kepada salah satu perempuan penumpang TransJakarta di Halte Grogol Petamburan, Jakarta Barat. 

 

Halaman:
1 2
      
