HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Kali Penjaringan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 09 Juni 2025 |19:17 WIB
Mayat Pria Misterius Ditemukan Mengapung di Kali Penjaringan
Ilustrasi mayat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga mengapung di kali, Jalan Pantai Indah Utara Sektor Timur, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (9/6/2025). Unit penyelamat atau rescue Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dikerahkan untuk membantu proses evakuasi.

"Objek evakuasi jenazah. Pengerahan satu unit rescue dan tiga personel," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Kronologi berawal dari pelapor seorang relawan Damkar (Redkar) menghubungi Satgas Kapuk Muara, telah menemukan mayat laki-laki mengapung di pinggiran kali dekat Jalan Pantai indah Utara Sektor Timur. Setelah itu, petugas rescue pemadam kebakaran datang dan melakukan evakuasi.

"Evakuasi jenazah telah berhasil dilaksanakan, jenazah laki-laki yang belum diketahui identitasnya berhasil dievakuasi dalam keadaan aman. Kemudian, jenazah diserahkan kepada petugas kepolisian untuk dilakukan investigasi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
