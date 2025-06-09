Belasan Rumah di Bogor Rusak Diterjang Angin Kencang, Warga Mengungsi

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan angin kencang di Bogor, Jawa Barat merusak belasan rumah warga, Sabtu 7 Juni 2025. Akibatnya, sejumlah warga terpaksa mengungsi.

"Berdampak pada 22 KK atau 63 jiwa, dengan 4 KK atau 10 jiwa terpaksa harus mengungsi," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Senin (9/6/2025).

"Menyebabkan 19 unit rumah mengalami kerusakan dengan rincian, satu rumah rusak berat, satu lainnya rusak sedang, dan 17 rusak ringan," sambungnya.

Tidak hanya rumah, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang. "Tim gabungan setempat telah mengevakuasi pohon tersebut," ujarnya.

(Arief Setyadi )