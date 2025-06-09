Terungkap! Ini Motif Kakek Teriaki Penumpang Transjakarta Teroris di Halte Jakbar

JAKARTA - Polisi menangkap JH (69), kakek yang meneriaki penumpang Transjakarta dengan sebutan teroris di Halte Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi menyebut, motif JH melakukan aksi itu lantaran emosi.

“Pengakuan dia bahwa dia tersulut emosi, terus dia juga emosi itu karena banyak faktor, kata dia, 'saya lapar Pak, saya belum makan dari pagi'. Terus kedua, 'saya juga kepikiran uang kost saya belum bayar'. Terus yang ketiga 'saya lagi ngejar cepat-cepat mau ambil bansos Pak', katanya gitu,” ujar Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara, Senin (9/6/2025).

Aprino mengatakan, saat ini kasus tersebut sudah berakhir secara kekeluargaan. Sebab, korban telah mendatangi kantor polisi dan mencabut laporannya.

“Tadi pagi korbannya datang ke sini, ketemu dengan si pelaku. Terjadilah kesepakatan damai, akhirnya korban cabut laporan,” ujarnya.

Kronologi Kejadian

Sebelumnya, viral di media sosial video yang memperlihatkan aksi seorang kakek berteriak teroris kepada salah satu perempuan penumpang TransJakarta di Halte Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Dari video yang beredar, terlihat kakek tersebut menggunakan baju berwarna putih. Ia juga menggunakan tas dan kantong warna hijau.