HOME NEWS NASIONAL

Gempa M5,0 Guncang Pangandaran Jabar, Tidak Berpotensi Tsunami

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |00:22 WIB
Gempa M5,0 Guncang Pangandaran Jabar, Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa di Pangandaran, Jawa Barat (Foto: BMKG)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI melaporkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Senin (9/6/2025) malam. 

"Mag:5.0, 09-Jun-25 23:55:06 WIB, Lok:8.08 LS,108.72 BT (48 km Tenggara Kabupaten Pangandaran, Jabar). Kedalaman:47 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG memastikan, gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut.

"Tidak berpotensi tsunami," jelasnya.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG gempa pangandaran gempa
