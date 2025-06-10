Gempa M5,0 Guncang Pangandaran Jabar, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa di Pangandaran, Jawa Barat (Foto: BMKG)

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI melaporkan gempa bumi berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada Senin (9/6/2025) malam.

"Mag:5.0, 09-Jun-25 23:55:06 WIB, Lok:8.08 LS,108.72 BT (48 km Tenggara Kabupaten Pangandaran, Jabar). Kedalaman:47 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG memastikan, gempa tidak berpotensi tsunami. Namun, belum diketahui dampak dari gempa bumi tersebut.

"Tidak berpotensi tsunami," jelasnya.

(Arief Setyadi )