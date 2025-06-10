Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Dugaan Korupsi Chromebook, Nadiem: Saya Siap Beri Keterangan ke Kejagung

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |08:45 WIB
Breaking News! Dugaan Korupsi Chromebook, Nadiem: Saya Siap Beri Keterangan ke Kejagung
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Pendidikan Tinggi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menghormati penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, ia mengingatkan penegakan hukum yang adil merupakan pondasi negara yang demokratis.

"Saya menghormati dan nendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pondasi yang demokratis," ujar Nadiem saat jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025).

Nadiem pun menyatakan siap bekerja sama dengan Kejagung. Bahkan, ia siap memberikan keterangan dalam perkara tersebut ke Kejagung.

"Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan," katanya.

Sekadar informasi, Kejagung telah menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook dengan anggaran Rp9,9 triliun di Kemendikbudristek ke tahap penyidikan. Perkara ini mulai disidik sejak 20 Mei 2025.

"Penyidik menaikkan status penanganan perkara dugaan korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Dikbudristek) dalam Program Digitalisasi Pendidikan Tahun 2019 sampai dengan 2022 dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan," kata Harli, Selasa 27 Mei 2025.

 

