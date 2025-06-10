Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kronologi Lengkap Baku Tembak Aparat dengan Kelompok Egianus Kogoya, 1 KKB Tewas!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |13:03 WIB
Kronologi Lengkap Baku Tembak Aparat dengan Kelompok Egianus Kogoya, 1 KKB Tewas!
Kronologi Lengkap Baku Tembak Aparat dengan Kelompok Egianus Kogoya, 1 KKB Tewas!
A
A
A

JAKARTA - Satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang merupakan anak buah Egianus Kogoya tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Gakkum Ops Damai Cartenz di Kampung Pugima, Distrik Welalelama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin, 9 Juni 2025, malam.

Kaops Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengu kontak tembak tersebut terjadi pada Hari Senin sekitar pukul 18.36 WIT saat Tim Satgas Gakkum melakukan patroli, dan tiba-tiba terdengar tembakan dari arah kiri depan kendaraan tim. Personel kemudian membalas tembakan tersebut.

“Tim Gakkum yang disusul oleh Satgas Tindak dari arah longsoran Kurima langsung melakukan penyekatan menuju Jalan Tembus Pugima. Sekitar pukul 21.18 WIT, kembali terjadi kontak tembak antara Tim Satgas Gakkum 2 yang dipimpin AKP Budi Basra dengan sekitar tujuh anggota KKB di wilayah Kampung Maima, Distrik Asotipo,” ujar Faizal, Selasa (10/6/2025).

Dalam baku tembak itu, satu anggota KKB dilaporkan tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah KKB tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi.

Sementara, identitasnya masih didalami namun diduga kuat bahwa jenazah anggota KKB tersebut merupakan salah satu anak buah Egianus Kogoya.

"Dari hasil identifikasi sementara, jenazah anggota KKB tersebut merupakan anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya. Hal ini berdasarkan kecocokkan ciri fisik, wajah, pakaian, serta dokumentasi visual yang pernah beredar saat mereka bersama Egianus Kogoya. Saat ini kami masih melakukan pendalaman untuk identitasnya" kata Faizal.

Barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian antara lain satu unit handy talky (HT), satu unit ponsel Vivo Y17, dan satu bungkus ganja kering. Anggota KKB tersebut juga diduga merupakan residivis kasus narkotika jenis ganja.

 

Halaman:
1 2
      
