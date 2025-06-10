Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Heroik! Pasukan Elite TNI AL Gagalkan Peredaran Narkoba Internasional Meski Kapalnya Tenggelam Ditabrak   

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |19:18 WIB
Heroik! Pasukan Elite TNI AL Gagalkan Peredaran Narkoba Internasional Meski Kapalnya Tenggelam Ditabrak   
Pasukan Elite TNI AL Gagalkan Peredaran Narkoba Internasional Meski Kapalnya Tenggelam Ditabrak   
A
A
A

JAKARTA  -  Tim Fleet One Quick Response (F1QR) dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Dumai,  menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 48,54 kilogram dari jaringan internasional asal Malaysia. Barang bukti bernilai Rp72,81 miliar tersebut ditemukan dalam dua tas ransel hitam yang dibuang oleh pelaku di perairan Kuala Parit Paman, Dumai, Riau.

Kapuspen Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan, operasi ini diawali dari laporan intelijen pada Rabu (4/6) terkait rencana penyelundupan narkoba melalui perairan Dumai.

Komandan Lanal Dumai Kolonel Laut (P) Abdul Haris mengerahkan tim gabungan personel laut dengan Patkamla RBB, speed boat, dan Sea Rider 85, serta tim darat untuk melakukan penyekatan di pesisir Pantai Mundam.

“Tim kemudian mendeteksi pergerakan mencurigakan dari sebuah speed boat yang melaju lambat,”ujar Kristomei dalam keterangannya kepada Okezone, Selasa (10/6/2025).

Namun saat didekati, kapal pelaku melakukan manuver zig-zag dan menabrak kapal patroli TNI AL hingga haluannya pecah dan tenggelam. Meski mendapat perlawanan, tim tetap melakukan pengejaran hingga pelaku terlihat membuang dua tas ke laut sebelum melarikan diri.

“Tim F1QR kemudian melakukan penyisiran intensif dan berhasil menemukan dua tas ransel berwarna hitam berisi 44 bungkus sabu,”ujarnya.

Uji laboratorium Bea Cukai Dumai membuktikan bahwa seluruh bungkusan mengandung methamphetamine.

“Selain itu, satu unit speed boat tanpa nama bermesin tiga Yamaha 200 PK juga ditemukan dalam kondisi kosong di Sungai Kadur milik pelaku. Hingga kini, identitas dan keberadaan pelaku masih dalam proses pengejaran intensif oleh tim gabungan,”terangnya.

Panglima TNI memberikan apresiasi atas keberhasilan Tim F1QR Lanal Dumai dalam menggagalkan penyelundupan narkoba sabu jaringan internasional ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187821/narkoba-Lk8n_large.jpg
Terkuak, Ratu Narkoba Dewi Astutik Juga Jadi Scammer Love di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187658/narkoba-zf2d_large.jpg
Ratu Narkoba Dewi Astutik Ternyata Juga Buron di Korsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187656/dewi_astutik-fkeZ_large.jpg
Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement