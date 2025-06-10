Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Tenggelam saat Cuci Mobil di Sungai Cigede Bogor, Pria Ini Ditemukan Tewas

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |04:03 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok)
BOGOR - Pria berinisial MA (26), meninggal dunia usai tenggelam di aliran Sungai Cigede, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban tenggelam diduga saat mencuci mobil di pinggir sungai.

Plt Kasi Humas Polres Bogor Ipda Yulista Mega Stefani mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 15.29 WIB. Awalnya, terdapat salah satu sekuriti Indocement sedang berpatroli di sekitar lokasi.

"Sekuriti melihat mobil terparkir di pinggiran sungai," kata Yulista, Senin (9/6/2025).

Diketahui, pemilik mobil yakni MA sedang mencuci mobil di pinggir sungai tersebut. Namun, korban justru tidak terlihat di sekitar lokasi.

"(Mobil) dalam keadaan mati, kap belakang terbuka dan tidak ada orang," jelasnya.

Setelah dicari keberadaannya, korban tidak kunjung ditemukan. Hingga akhirnya, korban ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Cigede.

"Ditemukan pukul 18.15 WIB sudah meninggal dunia tenggelam di Sungai Cigede," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
