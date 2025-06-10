Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Mobil Terobos Lampu Merah Tabrakan dengan Aerox di Depok, Polisi Lakukan Penyelidikan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |06:52 WIB
DEPOK - Mobil Low MPV (Mini Passenger Vehicle) tertangkap kamera pengawas atau CCTV menerobos lampu merah dan terlibat kecelakaan dengan sepeda motor Yamaha Aerox di simpang Jalan Raya Limo atau Exit Tol Limo, Kota Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu viral di media sosial.

Dalam video amatir rekaman CCTV terlihat LMPV menerobos lampu merah untuk mengarah ke jalan Tol Cijago. Namun, dari arah yang sedang lampu hijau datang Yamaha Aerox menabrak bagian pintu LMPV hingga ringsek bagian depan. Dalam rekaman CCTV terlihat LMPV berupaya kabur setelah dikejar oleh pengendara motor tersebut.

Menanggapi kejadian itu, Senin 9 Juni 2025, Satlantas Polres Metro Depok sigap menangani kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi di exit Tol Limo.

"Dalam peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian materiil yang terjadi. Petugas segera tiba di lokasi untuk memberikan bantuan, mengatur arus lalu lintas, serta melakukan pemeriksaan awal di TKP," tulis laman Instagram @lantasrestrodepok dikutip, Selasa (10/6/2025).

Pihak Satlantas Polres Metro Depok melakukan penyelidikan pengemudi mobil LMPV yang berhasil melarikan diri itu. "Saat ini, pelaku tengah dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh Unit Laka Polres Metro Depok. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan utamakan keselamatan selama berkendara," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
