INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Kakek yang Teriak Teroris ke Penumpang TransJakarta Minta Maaf

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |07:45 WIB
Penampakan Kakek yang Teriak Teroris ke Penumpang TransJakarta Minta Maaf
Kakek teriak teroris minta maaf (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap JH (69), kakek yang meneriaki penumpang TransJakarta dengan sebutan teroris di Halte Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kakek tersebut akhirnya meminta maaf kepada penumpang wanita itu.

Dari video yang dilihat pada Selasa (10/6/2025), terlihat kakek tersebut meminta maaf kepada penumpang TransJakarta sekaligus korban dalam insiden itu.

“Maaf atas kekhilafan saya yang saya ucapkan," kata kakek tersebut.

Kakek itu berharap setelah dirinya meminta maaf, korban bisa kembali bekerja seperti sedia kala. Kemudian, tidak terulang kembali kejadian serupa.

Kakek berkepala pelontos itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kepada siapa pun. “Dalam hal ini saya berjanji, tidak akan mengulangi dengan siapapun di dalam busway, karena transportasi saya hanya busway,” katanya.

Kasus berakhir damai

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan AKP Aprino Tamara mengatakan, kasus tersebut sudah selesai secara kekeluargaan. Sebab, kata dia, korban telah mendatangi kantor polisi dan mencabut laporannya.

“Tadi pagi korbannya datang ke sini, ketemu dengan si pelaku. Terjadilah kesepakatan damai, akhirnya korban cabut laporan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
