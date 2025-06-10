Tawuran di Jaktim, Satu Orang Tewas Diduga Dibacok

JAKARTA - Tawuran remaja pecah di Jalan Raya Kampung Tengah, Jakarta Timur, Senin 9 Juni 2025 dini hari. Satu orang tewas diduga dibacok.

"Korban meninggal termasuk pelaku tawuran juga di Jalan Raya Kampung Tengah pada Senin dini hari," kata Kapolsek Pasar Rebo AKP I Wayan Wijaya, Selasa (10/6/2025).

Ia menyampaikan, tawuran terjadi sekira pukul 02.00 WIB. Petugas yang menerima laporan langsung menuju tempat kejadian perkara (TKP).

"Benar memang informasi tawuran Senin dini hari, tepatnya kejadiannya sekitar pukul 02.00 WIB, tempat kejadian perkara di Jalan Kampung Tengah," katanya.

Saat ini, korban berada di RS Polri Kramat Jati untuk pemeriksaan lebih lanjut. "Korban sementara berada di RS Polri Kramat Jati," ucap Wayan.

Berdasarkan unggahan akun yang beredar di media sosial, dua kelompok remaja terlibat tawuran di jalan tersebut. Tak sekadar menggunakan senjata tajam, mereka juga melempar bom molotov untuk melukai lawannya.

Dalam video, satu orang nampak terjatuh dan langsung menjadi bulan-bulanan musuhnya. Korban tewas karena mendapatkan bacokan dari senjata tajam yang dibawa lawannya.

(Arief Setyadi )