HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |12:31 WIB
Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi
Truk terguling di Tol Jagorawi (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Truk boks terguling di Tol Jagorawi tepatnya Km 34.200, Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan tunggal ini.

Kepala Induk PJR To Jagorawi Kompol A. Jajuli mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.05 WIB. Awalnya, truk boks dengan nomor polisi B 9384 BDB itu datang dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kendaraan berjalan di lajur 1," kata Jajuli, Selasa (10/6/2025).

Setibanya di lokasi, truk tersebut mengalami pecah ban belakang kiri. Kemudian, kendaraan oleng dan terbalik miring dengan posisi roda kanan di atas di lajur 3 dan 4.

"Faktor yang mempengaruhi (kecelakaan) kendaraan mengalami pecah ban," katanya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini. Polisi bersama Jasamarga yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk evakuasi.

"Korban nihil," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
