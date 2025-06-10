Pecah Ban, Truk Boks Terguling di Tol Jagorawi

BOGOR - Truk boks terguling di Tol Jagorawi tepatnya Km 34.200, Bogor. Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan tunggal ini.

Kepala Induk PJR To Jagorawi Kompol A. Jajuli mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 09.05 WIB. Awalnya, truk boks dengan nomor polisi B 9384 BDB itu datang dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kendaraan berjalan di lajur 1," kata Jajuli, Selasa (10/6/2025).

Setibanya di lokasi, truk tersebut mengalami pecah ban belakang kiri. Kemudian, kendaraan oleng dan terbalik miring dengan posisi roda kanan di atas di lajur 3 dan 4.

"Faktor yang mempengaruhi (kecelakaan) kendaraan mengalami pecah ban," katanya.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kecelakaan ini. Polisi bersama Jasamarga yang mendapat laporan bergegas menuju lokasi untuk evakuasi.

"Korban nihil," pungkasnya.

(Arief Setyadi )