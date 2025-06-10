Miris! Bocah Laki-Laki 7 Tahun Jadi Korban Pencabulan Teman Sebaya di Bekasi

Miris! Bocah Laki-Laki 7 Tahun Jadi Korban Pencabulan Teman Sebaya di Bekasi (Foto Ilustrasi: Freepik)

BEKASI - Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun diduga menjadi korban pencabulan di rumahnya yang berada di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Pelecehan itu sendiri dilakukan oleh temannya yang berusia 8 tahun.

Mengetahui kejadian itu, ibu korban sempat lapor polisi. Namun dikarenakan terduga pelaku merupakan anak di bawah umur, laporan tersebut tak ditindaklanjuti oleh petugas.

"Tapi dari kepolisian tidak dibuatkan (LP) karena kasus itu masih di bawah umur," kata ibu korban kepada wartawan, Senin (9/6/2025).

Sang ibu menambahkan, anaknya juga telah melakukan visum atas kejadian tersebut. Namun, berkas visum untuk memperkuat laporannya, tetap saja tak membuahkan hasil yang baik.

"Sesudah kejadian besokannya saya ke polres dan diminta untuk visum, hasilnya terbukti kalau adanya luka di duburnya dan adanya perlakuan pelecehan seksual itu. Saya sudah melapor ke pihak kepolisian tapi laporan saya tidak dibuatkan atau tidak direspons dengan baik," ujarnya.

Terpisah, Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kusumo Wahyu Bintoro menyebut bahwa anak buahnya tengah menangani kasus tersebut.

"Sudah ditangani di Reskrim ya, terima kasih," ujar Kusumo saat dihubungi.

(Angkasa Yudhistira)