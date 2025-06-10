Heboh Petugas Damkar Dituding Palak Korban Kebakaran di Bekasi Jutaan Rupiah

BEKASI - Beredar kabar petugas pemadam kebakaran meminta uang operasional hingga Rp7 juta ke korban kebakaran. Peristiwa ini berawal dari operasi pemadaman kebakaran sebuah gudang ban di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Usai peristiwa itu, pemilik toko mengklaim ada yang memaksa minta Rp7 juta. Kabar tersebut ditepis Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Kadisdamkarmat) Kota Bekasi, Jawa Barat, Abi Hurairah.

"Terkait hal tersebut dapat saya sampaikan, berdasarkan komunikasi saya dengan Danki, Danton, Danru bahwasanya mereka tidak pernah meminta uang sesuai yang diberitakan," kata Abi Hurairah, Selasa (10/6/2025).

Abi menegaskan, pelayanan Damkar Kota Bekasi tak pernah dipungut biaya apa pun. Seluruh operasional petugas Damkar pun telah ditanggung APBD Kota Bekasi.

"Perlu dicatat bahwa penanganan kebakaran maupun penyelamatan tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh korban. Semua biaya operasional Damkarmat sudah dialokasikan dari APBD," ujarnya.

Kendati demikian, ia tetap membuka diri terhadap warga yang memang mempunyai informasi serupa. Ia meyakini akan menindaklanjuti dengan tegas apabila ada petugas Disdamkarmat yang melakukan upaya pungutan liar.

"Intinya seperti ini saja, kalau ada anggota saya berseragam Damkar yang meminta uang, saya akan berikan sanksi berat tapi kalau oknum yang mengaku dari Damkar dan tidak berseragam saya tidak dapat mengambil tindakan karena itu merupakan oknum yang hanya mengaku-ngaku dari damkar," katanya.

(Arief Setyadi )