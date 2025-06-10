Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Petugas Damkar Dituding Palak Korban Kebakaran di Bekasi Jutaan Rupiah

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |15:24 WIB
Heboh Petugas Damkar Dituding Palak Korban Kebakaran di Bekasi Jutaan Rupiah
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Beredar kabar petugas pemadam kebakaran meminta uang operasional hingga Rp7 juta ke korban kebakaran. Peristiwa ini berawal dari operasi pemadaman kebakaran sebuah gudang ban di kawasan Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. 

Usai peristiwa itu, pemilik toko mengklaim ada yang memaksa minta Rp7 juta. Kabar tersebut ditepis Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Kadisdamkarmat) Kota Bekasi, Jawa Barat, Abi Hurairah.

"Terkait hal tersebut dapat saya sampaikan, berdasarkan komunikasi saya dengan Danki, Danton, Danru bahwasanya mereka tidak pernah meminta uang sesuai yang diberitakan," kata Abi Hurairah, Selasa (10/6/2025).

Abi menegaskan, pelayanan Damkar Kota Bekasi tak pernah dipungut biaya apa pun. Seluruh operasional petugas Damkar pun telah ditanggung APBD Kota Bekasi.

"Perlu dicatat bahwa penanganan kebakaran maupun penyelamatan tidak ada biaya yang harus dibayarkan oleh korban. Semua biaya operasional Damkarmat sudah dialokasikan dari APBD," ujarnya.

Kendati demikian, ia tetap membuka diri terhadap warga yang memang mempunyai informasi serupa. Ia meyakini akan menindaklanjuti dengan tegas apabila ada petugas Disdamkarmat yang melakukan upaya pungutan liar.

"Intinya seperti ini saja, kalau ada anggota saya berseragam Damkar yang meminta uang, saya akan berikan sanksi berat tapi kalau oknum yang mengaku dari Damkar dan tidak berseragam saya tidak dapat mengambil tindakan karena itu merupakan oknum yang hanya mengaku-ngaku dari damkar," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/338/3038974/sandi_damkar_depok-Bm1x_large.jpg
Tangis Sandi Pecah Tak Bisa Selamatkan Gereja GST yang Terbakar Hebat Sisakan Kayu Salib di Dinding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038269/sandi-butar-butar-dorong-penegak-hukum-periksa-pejabat-damkar-usai-ungkap-kerusakan-alat-kerja-3obJPmfwwe.jpg
Sandi Butar Butar Dorong Penegak Hukum Periksa Pejabat Damkar Usai Ungkap Kerusakan Alat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/22/338/2906094/ibu-dan-balita-terjebak-dalam-lift-gereja-damkar-turun-tangan-hbO6t6qqdG.jpg
Ibu dan Balita Terjebak Dalam Lift Gereja, Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/338/2905118/handphone-warga-jatuh-ke-gorong-gorong-damkar-bogor-turun-tangan-2r1eOKdGUR.jpg
Handphone Warga Jatuh ke Gorong-Gorong, Damkar Bogor Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/338/2880647/evakuasi-pemotor-yang-terjun-ke-kali-karena-rem-blong-berlangsung-dramatis-TiJL8fhEnz.jpg
Evakuasi Pemotor yang Terjun ke Kali karena Rem Blong Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/01/16/340/1592470/kpk-bantu-penyidikan-korupsi-damkar-senilai-rp17-miliar-6uDaeqXpGn.jpg
KPK Bantu Penyidikan Korupsi Damkar Senilai Rp17 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement