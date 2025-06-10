Lapak Bus di Jakbar Kebakaran, 18 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda lapak bus bekas di Jalan Raya Ring Road, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (10/6/2025). Sejumlah bus bekas pun ikut terbakar.

Berdasarkan data Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, kebakaran pertama kali dilaporkan oleh warga pada pukul 14.40 WIB. Laporan itu langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan armada unit kebakaran.

"Pengerahan 18 unit armada kebakaran dengan 90 personel," tulis data Gulkarmat DKI Jakarta.

Belum diketahui total jumlah bus yang terbakar. Namun demikian, hingga berita ini ditayangkan petugas masih berjibaku memadamkan api.

Adapun belum diketahui juga dugaan awal penyebab kebakaran. Hingga kini kerugian atau ada tidaknya korban jiwa juga masih diinvetarisir.

(Angkasa Yudhistira)