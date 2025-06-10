Kebakaran Hanguskan Rumah Warga Jakpus, Diduga Korsleting Listrik

JAKARTA - Kebakaran menghanguskan rumah warga di Jalan Rawa Sawah 2 Raya, RT 01 RW 06, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025) sore. Peristiwa tersebut diduga karena korsleting listrik.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 15.15 WIB.

“Kami langsung mengerahkan personel ke lokasi untuk membantu proses evakuasi dan pengamanan,” kata Susatyo, Selasa (10/6/2025).

Menurut Susatyo, kebakaran terjadi di lantai dua rumah milik Bapak Sofyan yang dihuni oleh satu keluarga dengan lima jiwa.

“Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.50 WIB berkat respons cepat dari petugas pemadam kebakaran yang mengerahkan tujuh unit mobil damkar,” jelasnya.