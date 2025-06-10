Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kelakar Pramono Soal Transjabodetabek, Netizen Minta Rute Madinah-Blok M

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |19:13 WIB
Kelakar Pramono Soal Transjabodetabek, Netizen Minta Rute Madinah-Blok M
Gubernur Jakarta Pramono Anung/Foto: Jonathan Simanjuntak-Okezone
JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkap mode transportasi Transjabodetabek yang menghubungkan daerah Jakarta dengan daerah penyangga disambut antusias masyarakat. Bahkan banyak netizen yang meminta dirinya untuk membuat rute-rute yang mencengangkan.

Pramono mengungkap antusias masyarakat itu tergambar dari kolom akun media sosialnya. Menurutnya, banyak warga yang meminta dirinya membuka rute Transjabodetabek di lokasi lain.

"Sekarang ini saya beberapa hari ini diserbu betul di IG saya, di Tiktok saya, maupun di X saya, untuk membuka (rute) misalnya Bandung-Blok M, Surabaya-Blok M, Jogja-Blok M. Bahkan ada yang minta Madinah-Blok M," ungkap Pramono di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Pramono mengaku menanggapi santai komentar netizen. Baginya, komentar itu justru menandakan dibukanya banyak rute Transjabodetabek baru-baru ini disambut masyarakat.

"Saya bilang gak apa-apa. Ini bagian dari sesuatu yang sebenarnya bercanda tetapi menurut saya menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan mendapatkan respon publik yang luar biasa," ungkap dia.

