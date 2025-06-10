Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Terbakar di Tol Purbaleunyi, Lalu Lintas Padat

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 10 Juni 2025 |21:23 WIB
Mobil Terbakar di Tol Purbaleunyi, Lalu Lintas Padat
Illustrasi mobil terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah mobil terbakar di ruas Tol Padalarang-Cileunyi (Tol Purbaleunyi) tepatnya di KM 123 sebelum Brigif Cimahi, Jawa Barat, Selasa (10/6/2025), pukul 19.39 WIB.

Informasi ini pertama kali diunggah lewat akun media sosial Lensa Berita Jakarta @lebj_jakarta. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti kronologi kejadian itu. Sementara, dalam video yang beredar, tampak api melalap kendaraan. Selain itu, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden ini.

Menurut data dari PT Jasa Marga, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Pada pukul 20.32 WIB, tercatat bahwa ruas Tol Purbaleunyi dari Padalarang Timur KM 122 hingga Cimareme KM 123+400 mengalami kepadatan akibat penanganan kendaraan Nissan X-Trail yang terbakar di bahu luar (kiri) jalan.

“20.32 WIB #Tol_Purbaleunyi Padalarang Timur KM 122 - Cimareme KM 123+400 PADAT, ada penanganan kendaraan Nissan X-Trail terbakar di bahu luar/kiri, dalam penanganan petugas,” tulis media sosial @PTJASAMARGA.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/629/3189078//kebakaran-QMnD_large.jpg
Kisah Sedih Novia, Ibu Hamil yang Tewas saat Kebakaran Gedung Terra Drone, Diperkirakan Melahirkan Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189001//korban_kebakaran_terra_drone_dipulangkan-QEtf_large.jpg
Korban Kebakaran Terra Drone Dipulangkan, Keluarga dari Luar Kota Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188956//sulaiman_tetangga_pariyem_di_lampung-k1tE_large.jpg
Kisah Haru Pariyem, Korban Kebakaran Terra Drone yang Jadi Tulang Punggung Keluarga di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188950//gedung_terra_drone_usai_terbakar-wE2m_large.jpg
Kebakaran Terra Drone Kemayoran, Polisi Periksa 8 Orang Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188940//gedung_terra_drone_usai_terbakar-VpU3_large.jpg
Pascakebakaran, Gedung Terra Drone di Kemayoran Dijaga Ketat Polisi dan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3188928//keluarga_korban_kebakaran_gedung_terra_drone-5H19_large.jpg
Kebakaran Terra Drone, Keluarga Korban Masih Menunggu Jenazah Dipulangkan dari RS Polri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement