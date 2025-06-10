Mobil Terbakar di Tol Purbaleunyi, Lalu Lintas Padat

JAKARTA - Sebuah mobil terbakar di ruas Tol Padalarang-Cileunyi (Tol Purbaleunyi) tepatnya di KM 123 sebelum Brigif Cimahi, Jawa Barat, Selasa (10/6/2025), pukul 19.39 WIB.

Informasi ini pertama kali diunggah lewat akun media sosial Lensa Berita Jakarta @lebj_jakarta. Namun, hingga saat ini belum diketahui secara pasti kronologi kejadian itu. Sementara, dalam video yang beredar, tampak api melalap kendaraan. Selain itu, belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden ini.

Menurut data dari PT Jasa Marga, kondisi lalu lintas di sekitar lokasi mengalami kepadatan. Pada pukul 20.32 WIB, tercatat bahwa ruas Tol Purbaleunyi dari Padalarang Timur KM 122 hingga Cimareme KM 123+400 mengalami kepadatan akibat penanganan kendaraan Nissan X-Trail yang terbakar di bahu luar (kiri) jalan.

“20.32 WIB #Tol_Purbaleunyi Padalarang Timur KM 122 - Cimareme KM 123+400 PADAT, ada penanganan kendaraan Nissan X-Trail terbakar di bahu luar/kiri, dalam penanganan petugas,” tulis media sosial @PTJASAMARGA.