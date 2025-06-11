Egianus Kogoya Ternyata Hampir Tertangkap, Keponakannya Tewas Diberondong Tembakan Pasukan Khusus

JAKARTA – Pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Egianus Kogoya ternyata diketahui berada di lokasi baku tembak dengan Satgas Damai Cartenz di Kampung Pugima, Distrik Welalegama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Informasi yang dihimpun Okezone, Rabu (11/6/2025), Egianus Kogoya berhasil melarikan diri saat baku tembak. Namun keponakannya berinisial PK tewas diberondong tembakan.

Kaops Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, satu anggota KKB dilaporkan tewas dan ditemukan jatuh ke jurang. Jenazah KKB tersebut kemudian dievakuasi ke RSUD Wamena untuk proses identifikasi.

"Dari hasil identifikasi sementara, jenazah anggota KKB tersebut merupakan anggota KKB pimpinan Egianus Kogoya,” ujar Brigjen Faizal Ramadhani.

“Hal ini berdasarkan kecocokkan ciri fisik, wajah, pakaian, serta dokumentasi visual yang pernah beredar saat mereka bersama Egianus Kogoya,”tandasnya.

Sekadar diketahui, Egianus Kogoya dikenal sebagai Panglima Komando Daerah Perang III Ndugama yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kelompok Egianus Kogoya merupakan satu dari tujuh kelompok bersenjata yang masih aktif di Papua.