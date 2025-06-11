Kebakaran Hebat di Kramat Jati, Sejumlah Kios hingga Mobil Hangus Dilahap Si Jago Merah

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda kawasan di Jalan Dukuh V RT 6/RW 5, Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu (11/6/2025) pagi. Adapun api berasal dari salah satu kios tembakau yang kemudian merambat ke bangunan lainnya.

Akibatnya, sebuah rumah, tiga unit kios hingga satu unit mobil hangus dilahap si jago merah.

"Pemilik kios tembakau yang sedang dikamar melihat tiba-tiba lampu mati dan melihat keluar api sudah besar di kios tembakau, kios fotocopy dan menyambar ke rumah," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

"Objek terbakar satu rumah, tiga kios dan satu mobil," tambahnya.

Api berhasil dilokalisir pukul 04.40 WIB dan dilanjutkan proses pendinginan pukul 05.10 WIB dengan pengerahan belasan unit dan puluhan personil. Belum diketahui penyebab pastinya kebakaran terjadi.

"Pengerahan akhir 15 unit dan 60 personil," demikian keterangan Command Center Disgulkarmat DKI.

(Fahmi Firdaus )