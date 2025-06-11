Pemprov DKI: 20 Bus Transjakarta Hangus Terbakar di Terminal Rawa Buaya Jakbar!

JAKARTA - Sebanyak 20 bus bekas TransJakarta terbakar di area Pool Terminal Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Selasa, 10 Juni 2025. Belum diketahui berapa jumlah kerugian dalam peristiwa tersebut.

"Total sebanyak 20 bus yang terbakar dari sebanyak 104 bus yang dititipkan di Terminal Mobil Barang Rawa Buaya," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Rabu (11/6/2025).

Syafrin juga akan berkoordinasi dengan pemenang lelang untuk taksiran kerugian akibat peristiwa kebakaran Bus Transjakarta itu.

“Kami belum mengetahu nilainya, nanti kami koordinasikan dengan pemenang lelang,” tutup Syafrin.

Sebelumnya, kebakaran melanda lapak bus Transjakarta di Jalan Raya Ring Road, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat pada Selasa (10/6/2025). Sejumlah bus bekas pun ikut terbakar.