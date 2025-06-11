Heboh Lampu Billboard di Jakarta Barat Sering Dicuri, Nih Tampang Pelakunya!

Heboh Lampu Billboard di Jakarta Barat Sering Dicuri, Nih Tampang Pelakunya!

JAKARTA - Polisi menangkap pria berinisial SS (37), pelaku pencurian billboard di Jalan Arjuna Utara, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku diketahui sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian.

Kanit Reskrim Polsek Grogol Petamburan, AKP Aprino Tamara mengatakan, pelaku diamankan saat ketangkap basah mencuri sejumlah lampu billboard dengan menggunakan tang baut dan tang potong.

“Pelaku kami amankan berikut barang bukti berupa satu lampu merek Primax 100 watt, satu lampu Hinolux 100 watt, dan tiga lampu Magi Tamp 100 watt,” kata Aprino di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Penangkapan berawal saat salah satu teknisi dari pihak pengelola billboard yang bernama Rahmat, melakukan pengecekan dan menemukan lampu-lampu billboard telah hilang dicuri.

“Temuan ini langsung dilaporkan kepada pihak manajemen yang kemudian diteruskan ke Polsek Grogol Petamburan Jakarta Barat,” ujarnya.

Polisi yang mendapatkan laporan itu kemudian bergerak ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, polisi mendapati pelaku sedang menjalani aksinya.