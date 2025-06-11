Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bongkar Proyek Monorel Mangkrak, Pramono Lebarkan Ruas Jalan hingga Taman Vertikal

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |10:19 WIB
Bongkar Proyek Monorel Mangkrak, Pramono Lebarkan Ruas Jalan hingga Taman Vertikal
Bongkar Proyek Monorel Mangkrak, Pramono Lebarkan Ruas Jalan hingga Taman Vertikal/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan pembongkaran tiang proyek monorel mangkrak yang telah berdiri di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pramono mengatakan,  dari era kepemimpinan gubernur sebelumnya, baru dia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya termasuk yang bersemangat untuk melakukan menangani pembersihan ini (tiang monorail) karena ini sudah mengganggu tata kota Jakarta,” ujar Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Rabu (11/6/2025).

“Ini hal yang namanya pimpinan siapapun itu menghindar dari persoalan ini, tetapi buat saya pribadi ini hal yang harus kita selesaikan sehingga prinsipnya satu kita akan selesaikan,”sambungnya.

Politikus PDIP itu menjelaskan,  lahan bekas tiang monorel bisa dimanfaatkan untuk memperluas ruas jalan maupun dibuat taman vertikal. Ia meminta anak buahnya di Pemprov DKI Jakarta tak lagi memperdebatkan instruksi tersebut.

"Habis itu pemanfaatannya untuk apa? Saya lebih cenderung untuk menambah ruas jalan ataupun taman dan sebagainya,”ujarnya.

“Intinya bahwa harus dimanfaatkan yang lebih produktif ini bisa kita rapihkan kita potong saja, dibuat vertikal garden jadi itu yah mohon disiapkan gak usah diperdebatkan kita jalankan," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/338/3179275/pemerintah-AtD8_large.jpg
Pramono Ngaku Tidur Tidak Nyenyak Mimpi Tiang Monorel Mangkrak 20 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/338/3147349/potret_tiang_tiang_pancang_monorel_mangkrak_berlumut_di_kuningan-VaZo_large.jpg
Potret Tiang-Tiang Pancang Monorel Mangkrak Berlumut di Kuningan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/19/338/2264179/tiang-pancang-bekas-proyek-monorel-jakarta-merusak-estetika-vIzZpNxDhx.jpg
Tiang Pancang Bekas Proyek Monorel Jakarta Merusak Estetika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/14/338/1755804/gitu-dong-bongkar-tiang-monorel-di-kuningan-pemprov-dki-ingin-perlebar-jalanan-1BawkjYCAe.jpg
Gitu Dong! Bongkar Tiang Monorel di Kuningan, Pemprov DKI Ingin Perlebar Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/09/338/1210928/ahok-berharap-proyek-lrt-tak-seperti-monorel-But2iulC5r.jpg
Ahok Berharap Proyek LRT Tak seperti Monorel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/10/338/1179737/ahok-batal-realisasikan-pembangunan-monorel-viqVdcMfEt.jpg
Ahok Batal Realisasikan Pembangunan Monorel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement