Bongkar Proyek Monorel Mangkrak, Pramono Lebarkan Ruas Jalan hingga Taman Vertikal

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan pembongkaran tiang proyek monorel mangkrak yang telah berdiri di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Pramono mengatakan, dari era kepemimpinan gubernur sebelumnya, baru dia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya termasuk yang bersemangat untuk melakukan menangani pembersihan ini (tiang monorail) karena ini sudah mengganggu tata kota Jakarta,” ujar Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Rabu (11/6/2025).

“Ini hal yang namanya pimpinan siapapun itu menghindar dari persoalan ini, tetapi buat saya pribadi ini hal yang harus kita selesaikan sehingga prinsipnya satu kita akan selesaikan,”sambungnya.

Politikus PDIP itu menjelaskan, lahan bekas tiang monorel bisa dimanfaatkan untuk memperluas ruas jalan maupun dibuat taman vertikal. Ia meminta anak buahnya di Pemprov DKI Jakarta tak lagi memperdebatkan instruksi tersebut.

"Habis itu pemanfaatannya untuk apa? Saya lebih cenderung untuk menambah ruas jalan ataupun taman dan sebagainya,”ujarnya.

“Intinya bahwa harus dimanfaatkan yang lebih produktif ini bisa kita rapihkan kita potong saja, dibuat vertikal garden jadi itu yah mohon disiapkan gak usah diperdebatkan kita jalankan," tandasnya.